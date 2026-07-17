Chi era Valentina Baldini | le cause della morte a 30 anni

Da dilei.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valentina Baldini, 30 anni, è morta improvvisamente, suscitando dolore nel mondo del calcio italiano e nella famiglia dell’allenatore attuale della Nazionale Under 21 e commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore. La causa della morte non è stata resa nota. La notizia ha generato grande scalpore nel settore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato al decesso.

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Grave lutto, quello che   ha colpito improvvisamente il calcio italiano e la famiglia di  Silvio Baldini, attuale allenatore della  Nazionale Under 21  e  commissario tecnico ad interim  della Nazionale maggiore. Nelle scorse ore, all’età di soli 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico,  Valentina. La notizia, riportata inizialmente dal  Corriere dello Sport, ha immediatamente suscitato una  profonda ondata di commozione  tra gli addetti ai lavori, i tifosi e le istituzioni sportive, che si sono strette in un abbraccio unanime attorno all’allenatore toscano. Valentina Baldini, la malattia e il legame familiare. Le cause della  prematura scomparsa di Valentina Baldini  sono riconducibili a una  grave forma di tetraparesi spastica, una  patologia  con cui la giovane conviveva fin dalla nascita. 🔗 Leggi su Dilei.it

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