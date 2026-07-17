Valentina Baldini, 30 anni, è morta improvvisamente, suscitando dolore nel mondo del calcio italiano e nella famiglia dell’allenatore attuale della Nazionale Under 21 e commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore. La causa della morte non è stata resa nota. La notizia ha generato grande scalpore nel settore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato al decesso.

Grave lutto, quello che ha colpito improvvisamente il calcio italiano e la famiglia di Silvio Baldini, attuale allenatore della Nazionale Under 21 e commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore. Nelle scorse ore, all’età di soli 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina. La notizia, riportata inizialmente dal Corriere dello Sport, ha immediatamente suscitato una profonda ondata di commozione tra gli addetti ai lavori, i tifosi e le istituzioni sportive, che si sono strette in un abbraccio unanime attorno all’allenatore toscano. Valentina Baldini, la malattia e il legame familiare. Le cause della prematura scomparsa di Valentina Baldini sono riconducibili a una grave forma di tetraparesi spastica, una patologia con cui la giovane conviveva fin dalla nascita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Valentina Baldini: le cause della morte a 30 anni

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