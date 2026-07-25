Anche per il 2026 27 migliaia di posti sostegno in deroga saranno utilizzati per assegnazioni provvisorie e supplenze al 30 giugno 2027

Per l’anno scolastico 202627, migliaia di posti di sostegno in deroga saranno impiegati per assegnazioni provvisorie e supplenze fino al 30 giugno 2027. Anche quest’anno, vengono assegnati posti aggiuntivi rispetto all’organico di diritto per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità. La misura riguarda l’utilizzo di posti in deroga come soluzione temporanea per coprire le esigenze di supporto specializzato nelle scuole.

Posti sostegno in deroga: anche per l'a.s. 202627 vengono attribuiti migliaia di posti extra organico di diritto, per realizzare il diritto allo studio degli studenti con disabilità. I posti vengono assegnati laddove il numero di posti di sostegno dell’organico dell’autonomia risulta insufficiente a coprire il fabbisogno necessario. L'articolo Anche per il 202627 migliaia di posti sostegno in deroga saranno utilizzati per assegnazioni provvisorie e supplenze al 30 giugno 2027 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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