Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2026 27 | sono sui posti al 30 giugno l’organico di fatto

I docenti stanno presentando le domande di assegnazione e utilizzazione per l’anno scolastico 202627. I posti disponibili per queste operazioni sono quelli coperti dall’organico di fatto al 30 giugno.

I docenti interessati sono al momento impegnati con la presentazione delle domanda di assegnazione e utilizzazione per l'a.s. 2627. Posti utilizzabili per le operazioni. L'articolo Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 202627: sono sui posti al 30 giugno, l’organico di fatto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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