Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2026 27 | sono sui posti al 30 giugno l’organico di fatto

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I docenti stanno presentando le domande di assegnazione e utilizzazione per l’anno scolastico 202627. I posti disponibili per queste operazioni sono quelli coperti dall’organico di fatto al 30 giugno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I docenti interessati sono al momento impegnati con la presentazione delle domanda di assegnazione e utilizzazione per l'a.s. 2627. Posti utilizzabili per le operazioni.  L'articolo Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 202627: sono sui posti al 30 giugno, l’organico di fatto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VIDEO GUIDA | Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti: il TUTORIAL passo dopo passo

Video VIDEO GUIDA | Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti: il TUTORIAL passo dopo passo

Notizie e thread social correlati

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026/27. Domande dal 10 al 23 luglio [LO SPECIALE]Per l’anno scolastico 2026/27, le domande per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti, educatori e insegnanti di religione cattolica...

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti, in attesa del CCNI 2026/27: quando si perde il punteggio di continuità?Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta per avviare le procedure di mobilità annuale per l'anno scolastico 2026/27.

Temi più discussi: CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2025-2028: sottoscrizione definitiva il 10 luglio; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27, ecco chi può presentare domanda – SCHEDA UIL SCUOLA; Emanata dal Ministero la nota su utilizzazioni e assegnazioni per l'a.s. 2026/27. Confermate le scadenze per le domande; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27: scadenze e modulistica.

assegnazioni provvisorie e utilizzazioniAssegnazioni provvisorie docenti 2026, Semeraro: La deroga non è una precedenza. Guida a requisiti, punteggi, allegati e compilazione della domandaSono aperte fino al 23 luglio le domande di assegnazione provvisoria per il personale docente, mentre il personale ATA potrà presentare l'istanza dal 23 luglio al 4 agosto. Le novità introdotte dal nu ... orizzontescuola.it

assegnazioni provvisorie e utilizzazioniAssegnazioni provvisorie docenti 2026/27: domanda dal 10 luglio ore 15. ATA dal 23 luglio. Date da confermareAssegnazioni provvisorie a.s. 2026/27: le date provvisorie. dal 10 luglio ore 15 domanda docenti . 23 luglio - 4 agosto domanda ATA. Le date saranno confermate dal Ministero dopo gli ultimi ritocchi a ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web