Anno scolastico 2026 2027 | si passa all’organico di fatto Posti assegnati con supplenze e assegnazioni provvisorie LO SPECIALE

Per l’anno scolastico 20262027 si passerà all’organico di fatto, con posti assegnati tramite supplenze e assegnazioni provvisorie. La nota del Ministero dell’Istruzione pubblicata il 16 aprile 2026 fornisce le istruzioni operative per determinare l’organico dell’autonomia del personale docente, quello per l’adeguamento alle situazioni di fatto e l’organico del personale educativo.

Gli Uffici scolastici regionali, dopo il confronto con le Regioni e le organizzazioni sindacali, devono ridefinire l’organico tra i vari gradi di istruzione, garantendo una certa flessibilità nella formazione delle classi. Possono inoltre destinare una parte dei posti al potenziamento dell’offerta formativa, per sostenere progetti educativi, nel rispetto dei limiti previsti. Il fabbisogno delle scuole può essere aggiornato in base ai posti disponibili, cercando di rispondere alle esigenze didattiche e organizzative. Dopo aver definito l’organico dell’autonomia, gli Uffici scolastici regionali devono monitorare con attenzione l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, mantenendolo entro i limiti stabiliti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VIDEO GUIDA | GPS 2026-2028, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo [VERSIONE INTEGRALE]

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nel 2026-2027: oltre 14 mila cattedre per supplenze e assegnazioni provvisorie da organico di fatto. Dati per regione, ordine e grado [TABELLE]

Anno scolastico 2026/2027: organico di diritto, di fatto, potenziamento, ed. motoria, posti sostegno [LO SPECIALE]Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso il 16 aprile 2026 una nota con le istruzioni operative per l’organico scolastico relativo all’anno 2026/2027.

Temi più discussi: Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: ecco tutte le date per regione [COMPLETO]; Abruzzo, approvato il calendario scolastico 2026/2027: rientro in classe il 16 settembre 2026; Bando Libri gratis anno scolastico 2026-2027: contributi per l'acquisto di libri di testo.

Con la pubblicazione degli esiti della mobilità docenti per l'anno scolastico 2026/2027 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, si delinea il quadro dei movimenti che guideranno la ripresa delle attività didattiche a settembre. I dati uffici… x.com

Spettacolo scolastico e musical l'anno prossimo :) reddit

Mobilità docenti 2026/2027, pubblicati gli esiti: come controllare trasferimenti e passaggi di ruolo e cosa fare in caso di erroriSono online gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. Ecco come verificare trasferimenti e passaggi di ruolo, come funziona l’algoritmo e quando presentare reclamo. panorama.it

Calendario scolastico 2026/27: tutte le date Regione per Regione. PDF e mappa interattivaCon la conclusione dell’anno scolastico 2025/26 ormai vicina, molte Regioni hanno già approvato o annunciato il calendario delle lezioni per il 2026/27. Anche per il prossimo anno si conferma un avvio ... orizzontescuola.it