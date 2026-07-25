Anagni Prevenzione dei reati sicurezza stradale e spaccio di droga I Carabinieri intensificano i controlli straordinari del territorio nel fine settimana

Da cronachecittadine.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, i Carabinieri hanno rafforzato i controlli nel territorio di Anagni, concentrandosi sulla prevenzione di reati, sicurezza stradale e spaccio di droga. Durante le operazioni, sono state effettuate numerose verifiche a persone e veicoli, e sono stati sequestrati sostanze stupefacenti. Sono state anche contestate infrazioni al codice della strada. Le forze dell’ordine hanno proseguito con controlli straordinari nel fine settimana, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

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Cronache Cittadine ANAGNI – Nella serata di ieri, 24 Luglio, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal Comando L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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