Milazzo controlli straordinari dei carabinieri nel weekend | 12 denunce e 4 segnalazioni per droga

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito controlli straordinari sul territorio. Durante le operazioni, sono state denunciate 12 persone e segnalate quattro per possesso di droga. Gli interventi hanno riguardato principalmente la sicurezza stradale e il controllo dell’uso di sostanze stupefacenti e alcool. Le attività sono state svolte nell’ambito di un’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità, con verifiche su strada e controlli nelle aree più interessate.

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Un fine settimana di controlli serrati quello messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, impegnati in un’ampia attività di prevenzione e contrasto all’illegalità sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al fenomeno dell’uso di alcol e sostanze. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli straordinari nel weekend: quattro denunce e due segnalazioni per drogaUn fine settimana ad alta intensità operativa per i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati in un articolato dispositivo di controllo... Milazzo. Controlli straordinari dei Carabinieri: 12 denunce e 3 segnalazioni per drogaNel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto un mirato piano di controlli e pattugliamenti, finalizzati a incrementare la sicurezza percepi ... libertasicilia.it Weekend di controlli a Milazzo, denunce per droga, alcol e armi: raffica di verifiche dei carabinieriOltre 150 persone identificate nel fine settimana: nei guai automobilisti ubriachi, giovani con droga e uomini armati di coltelli ... newsicilia.it