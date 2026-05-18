Milazzo controlli straordinari dei carabinieri nel weekend | 12 denunce e 4 segnalazioni per droga
Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito controlli straordinari sul territorio. Durante le operazioni, sono state denunciate 12 persone e segnalate quattro per possesso di droga. Gli interventi hanno riguardato principalmente la sicurezza stradale e il controllo dell’uso di sostanze stupefacenti e alcool. Le attività sono state svolte nell’ambito di un’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità, con verifiche su strada e controlli nelle aree più interessate.
Un fine settimana di controlli serrati quello messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, impegnati in un’ampia attività di prevenzione e contrasto all’illegalità sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al fenomeno dell’uso di alcol e sostanze. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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