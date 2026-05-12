Padova 31.400 reati nel 2025 | i Carabinieri intensificano i controlli
Nel 2025 sono stati registrati a Padova circa 31.400 reati, con un aumento rispetto agli anni precedenti. I Carabinieri hanno rafforzato i controlli in città per fronteggiare questa crescita. Tra i reati più frequenti, si notano variazioni nei comportamenti dei giovanissimi e un incremento significativo delle truffe rivolte agli anziani, aumentate dell'87%. Sono ancora in corso analisi per comprendere meglio queste tendenze.
? Domande chiave Come sono cambiati i reati commessi dai giovanissimi nel 2025?. Perché le truffe contro gli anziani sono aumentate dell'87%?. Quanti episodi di violenza domestica hanno coinvolto le donne?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri tra le scuole della provincia?.? In Breve Truffe agli anziani in aumento dell'87% con 62 denunce registrate nel 2025.. Delittuosità minorile in crescita del 19,2% con 595 reati commessi da minori.. 825 casi di violenza di genere gestiti con 505 episodi di maltrattamenti familiari.. Sequestrati 86 chili di stupefacenti e 450 piante di cannabis durante l'anno.. Nel 2025 i Carabinieri del Comando provinciale di Padova hanno gestito 31.🔗 Leggi su Ameve.eu
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