Padova 31.400 reati nel 2025 | i Carabinieri intensificano i controlli

Nel 2025 sono stati registrati a Padova circa 31.400 reati, con un aumento rispetto agli anni precedenti. I Carabinieri hanno rafforzato i controlli in città per fronteggiare questa crescita. Tra i reati più frequenti, si notano variazioni nei comportamenti dei giovanissimi e un incremento significativo delle truffe rivolte agli anziani, aumentate dell'87%. Sono ancora in corso analisi per comprendere meglio queste tendenze.

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