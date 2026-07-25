Amondarain va di fretta Vuole soltanto i rossoblù

Non arriverà prima dell’inizio della prossima settimana, Mikel Amondarain, riferiscono dall’Argentina. E da Bologna ribattono che ancora non è iniziato lo scambio dei documenti per mettere nero su bianco il trasferimento del centrocampista argentino, che con l’ Estudiantes ha conquistato l’ultimo scudetto argentino con annesso titolo del trofeo dei campioni. Della serie, non è ancora affare concluso. Ma a questo punto serve un colpo di scena per far sì che la fumata bianca annunciata si trasformi in nera, anche perchè dall’Argentina fanno sapere che Amondarain non scenderà in campo domani nella sfida tra Estudiantes e Independiente. Fanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Amondarain va di fretta . Vuole soltanto i rossoblùManca ancora lo scambio di documenti, ma l’affare è in dirittura d’arrivo. E il giocatore fa pressione con l’Estudiantes per chiudere subito la pratica. sport.quotidiano.net