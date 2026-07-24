Il Bologna ha ufficializzato l’acquisto di Amondarain, confermando che il prezzo stabilito è stato accettato. L’ad Claudio Fenucci aveva indicato il giocatore come priorità per il reparto centrocampo. Le operazioni di mercato dei rossoblù prevedono anche possibili cessioni di alcuni giocatori, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. La società ha concluso le trattative principali e si sta concentrando sulle prossime mosse di mercato.

Ok, il prezzo è giusto. Dopo le ammissioni dell’ad Claudio Fenucci, che lo aveva battezzato come il primo nome per il centrocampo, il Bologna ha effettuato il rilancio che serviva per convincere l’Estudiantes La Plata e ha messo le mani sul 21enne Mikel Amondarain, chiudendo così un affare che andava avanti ormai da diversi giorni, tra alti e bassi, evitando l’inserimento del Nottingham Forest. Nel primo pomeriggio di ieri è stato sancito l’accordo tra i rossoblù e i Pincharratas, con le parti che si sono corposamente avvicinate per poi chiudere tutti i dettagli e arrivare alla benedetta fumata bianca per il centrocampista:... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Amondarain, ora il prezzo del Bologna è giusto: affare fatto. Il punto sulle operazioni dei rossoblù e le possibili cessioni importanti

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