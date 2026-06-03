Bologna Tedesco va di fretta | anticipato il giorno del ritrovo a Casteldebole

Il Bologna ha anticipato l’appuntamento a Casteldebole, con il nuovo allenatore che inizierà la sua attività qualche giorno prima rispetto ai piani stabiliti. La decisione indica l’intenzione di confrontarsi prontamente con la squadra e prepararsi alla nuova stagione. L’anticipo è stato comunicato ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Bologna, 3 giugno 2026 – Il Bologna anticipa l’adunata a Casteldebole. L’era Tedesco comincerà infatti con qualche giorno d’anticipo rispetto ai piani originali, confermando la volontà del nuovo allenatore dei rossoblù di confrontarsi il prima possibile con il gruppo. Il club di Saputo ha comunicato che il ritrovo a Casteldebole sarà il 7 luglio e non il 10 come inizialmente pianificato. La notizia era nell’aria da alcuni giorni ma ora c’è anche la conferma ufficiale da parte della società, con la squadra che si ritroverà al Centro Tecnico N. Galli alle 20 per la cena con lo staff. Dal giorno dopo inizieranno le prime fatiche in campo, con i test atletici che proseguiranno fino all’11 luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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