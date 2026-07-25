Amici 2026 verso un restyling | chi resta tra i prof le ipotesi Angiolini e Madonia e la ricerca di talent più maturi
Il programma Amici 2026 si prepara a cambiare, con un focus su un approccio più didattico e allievi più pronti al mercato rispetto alle dinamiche precedenti. Sono confermati i giudici Celentano, Zerbi, Cuccarini ed Emanuel Lo. Tra le ipotesi di cambiamento, ci sono l’ingresso di nuovi insegnanti e una selezione di talent più maturi. La produzione sta valutando anche un possibile coinvolgimento di professionisti come Angiolini e Madonia.
Amici verso il restyling: meno dinamiche di Casetta e più didattica, con allievi più pronti al mercato. Celentano, Zerbi, Cuccarini ed Emanuel Lo confermati. Tra le novità spuntano Amadeus e Ambra Angiolini come prof, mentre per la danza si ipotizzano Peparini e Madonia. Pettinelli verso la Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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