Amici 2026 verso il cambiamento le possibili novità | Via il daytime e allievi già conosciuti

Amici 2026-2027 potrebbe eliminare il daytime e la casetta, secondo alcune indiscrezioni. La selezione degli allievi cambierà: non più giovani completamente sconosciuti, ma talenti già affermati nel settore dello spettacolo. La produzione sta valutando nuove modalità di scelta, con un focus su artisti già noti. La trasmissione si prepara a una svolta, anche se nessuna conferma ufficiale è stata ancora data.

Amici 2026-2027 potrebbe essere rivoluzionato: addio a daytime, casetta e una nuova modalità di scelta degli allievi, non più del tutto nuovi al mondo dello spettacolo ma "talenti già consolidati". Secondo alcune recenti indiscrezioni, sarebbero questi i punti principali del cambiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!

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