Iran la guerra in diretta | verso accordo con lettera di intenti telefonata drammatica tra Trump e Netanyahu

Le notizie provenienti dall’area Iran-USA si concentrano su uno sforzo diplomatico in corso, con i rappresentanti delle parti impegnati a definire una bozza di accordo. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la volontà di intervenire militarmente nel caso in cui l’Iran non fornisca risposte soddisfacenti, in particolare riguardo a questioni come lo stretto di Hormuz e il programma nucleare. Parallelamente, si sono svolte una telefonata tra i leader e un incontro tra le delegazioni coinvolte nel processo negoziale.

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