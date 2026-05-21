Iran la guerra in diretta | verso accordo con lettera di intenti telefonata drammatica tra Trump e Netanyahu
Le notizie provenienti dall’area Iran-USA si concentrano su uno sforzo diplomatico in corso, con i rappresentanti delle parti impegnati a definire una bozza di accordo. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la volontà di intervenire militarmente nel caso in cui l’Iran non fornisca risposte soddisfacenti, in particolare riguardo a questioni come lo stretto di Hormuz e il programma nucleare. Parallelamente, si sono svolte una telefonata tra i leader e un incontro tra le delegazioni coinvolte nel processo negoziale.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: prosegue il dialogo tra Trump e Teheran al lavoro su una bozza d'intesa, mentre lo stesso Presidente americano avverte di essere pronto ad agire se l'Iran non darà le "risposte giuste", in particolare su Hormuz e nuclerare. Gli iraniani però minacciano una reazione durissima in case di nuove offensive. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il momento Travaglio sulla guerra Usa-Israele in Iran | Accordi e Disaccordi
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