Raduno e ritiro Milan LIVE | Primo gol per Kostic! Ottime sensazioni da Comotto

Il ritiro estivo del Milan è iniziato oggi, lunedì 13 luglio, segnando l'avvio della stagione 2026-2027. La preparazione atletica si svolge sotto la guida del tecnico portoghese Rúben Amorim, che ha preso il comando del team il 16 giugno. Durante le prime sessioni, un giocatore ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia, mentre alcuni test hanno mostrato buone sensazioni tra i partecipanti.

RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. Ecco il LIVE dal nostro canale YouTube!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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