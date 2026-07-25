Tra poche ore il Milan tornerà in campo dopo la prima parte della preparazione estiva svolta al centro sportivo di Milanello. Per Ruben Amorim il 'debutto' non ufficiale sulla panchina del Diavolo dalle 16 italiane contro il Celtic di Glasgow. promowebappParliamo di calcio di luglio, quindi le squadre sono incomplete e il lavoro degli allenatori è appena iniziato: il portoghese gioca poi un calcio molto diverso da quello di Massimiliano Allegri a cui la rosa del Milan era abituata fino a fine maggio. Serve tempo per capire i meccanismi di un gioco molto offensivo. La svolta tattica: il pressing di Amorim. La differenza maggiore è in fase di non possesso: con Allegri la squadra giocava tutta dietro la linea del pallone senza pressare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amichevole Celtic-Milan, cosa aspettarsi? Le tattiche di Amorim, il debutto di Gila e i giovani

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