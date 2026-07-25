Il team neozelandese dell’America’s Cup attende lo sfidante dal 10 luglio, quando è stato annunciato il calendario delle competizioni a Napoli. La decisione di anticipare l’attesa rispetto alle consuete regole precedenti è stata presa poiché l’evento non è più gestito dal difensore, ma da un’altra organizzazione. La serie di regate si svolgerà sulla città italiana, con una data di inizio stabilita in anticipo rispetto alle edizioni passate. La competizione si svolgerà in acque italiane, secondo il nuovo calendario ufficiale.

Con un anticipo inaspettato, per le regole delle precedenti America’s Cup – ma la cosa è spiegabile perché ora non l’organizza il Defender ma l’'America's Cup Partnership – è stato mostrato, sul sito ufficiale, il calendario e il format del grande appuntamento di Napoli che si articola prima nella Louis Vuitton Cup (Challenger Selection Series, la selezione tra gli sfidanti) e a seguire della 38a Louis Vuitton America’s Cup. Si comincerà il 22 e 23 maggio 2027 con le regate di flotta, novità assoluta per la manifestazione. Poi le classiche match races a partire da mercoledì 26 maggio, con il Round Robin di apertura fino a venerdì 28 maggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - America's Cup, Team New Zealand aspetta lo sfidante dal 10 luglio: svelato il calendario di Napoli

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EMIRATES TEAM NEW ZEALAND | PRELIM REGATTA 1 | SENIOR TEAM | AC38

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