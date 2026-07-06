Le vele di Emirates Team New Zealand hanno effettuato le prime virate nel Golfo di Napoli, dove il team si sta allenando prima della sfida del 2027. Dopo il fine settimana dedicato a Luna Rossa, il team ha iniziato le sessioni di allenamento nel golfo, dove nel 2027 si presenterà come detentore della Coppa America. La squadra ha svolto le prime manovre di prova in vista della prossima regata.

E venne il momento dei defender. Dopo il week end dedicato a Luna Rossa, il Golfo di Napoli ha accolto le vele di Emirates Team New Zealand, defender della Coppa America e vincitore dell’ultima edizione a Barcellona, che ha effettuato la prima sessione di allenamento nel golfo di Napoli, dove nel 2027 difenderà il trofeo. Condizioni meteo ideali, con vento stabile attorno ai 15 nodi, che hanno trasformato il golfo in uno “stadio naturale”. La squadra ha svolto prove tecniche e manovre per prendere confidenza con il campo di regata, studiando vento, onde e riferimenti costieri. A bordo del gommone di supporto anche Grant Dalton, ceo di Emirates Team New Zealand. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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America's Cup, Emirates Team New Zealand: ecco le prime virate nel golfo di Napoli

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