A Cagliari, Luna Rossa Prada Pirelli ha vinto le regate preliminari della 38ª America’s Cup, battendo in finale il team New Zealand, considerato il favorito. La vittoria si è svolta nel Golfo degli Angeli, con il team italiano che ha concluso la fase come protagonista. Ora si guarda alla prossima sfida prevista a Napoli nel 2027. La regata si è conclusa con un risultato che rafforza le ambizioni italiane per la prossima edizione della competizione.

Nel Golfo degli Angeli la festa è tutta italiana. Luna Rossa Prada Pirelli ha chiuso da protagonista le regate preliminari della 38esima America’s Cu p battendo in finale il defender Team New Zealand e mandando un segnale chiaro in vista della sfida di Napoli 2027. A conquistare il match race conclusivo nel mare di Cagliari è stato l’equipaggio “senior” guidato da Peter Burling e Ruggero Tita, favoriti anche dalla penalità inflitta ai neozelandesi per una partenza anticipata. Una regata gestita con autorità dagli italiani sugli Ac40, nonostante un piccolo errore nella quarta parte del percorso che ha creato qualche brivido. Per Luna Rossa è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Preliminari di America’s Cup Luna Rossa trionfa a Cagliari, battuto il team New Zealand. Ora si pensa a Napoli 2027

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Luna Rossa vince le regate preliminari di Cagliari. Battuta New Zealand in finale | America's Cup

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