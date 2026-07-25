Amedeo Pagani | A Nolan avrei vietato Elena Netflix mi inviò il manuale per fare un film Barbara Alberti? Mai divorziato

Amedeo Pagani ha dichiarato di non aver mai divorziato da Barbara Alberti e ha riferito che Netflix gli inviò un manuale per realizzare un film. Ha anche affermato che avrebbe vietato a Nolan di includere il personaggio di Elena nelle sue opere. Nella stessa intervista, Pagani ha ricordato il suo figlio Malcolm, che da bambino tentò di seguire la carriera cinematografica. Nessuna altra informazione sui dettagli personali o legali è stata fornita.

In questa intervista a Fanpage.it Amedeo Pagani rivela di non aver mai divorziato da Barbara Alberti, ricorda il figlio Malcolm che da bambino tentò di scappare da due genitori “che considerava sciagurati”, boccia la scelta di Christopher Nolan sull'Odissea (“gli avrei proibito quella modifica”), liquida le polemiche sulle registe a Venezia (“stupidaggini”) e critica i tagli al cinema: “Non esiste una vera idea di come difendere la cultura”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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