Ainett Stephens | Rapirono mamma e mia sorella mai riavuto i corpi Avrei voluto fare la giornalista d'inchiesta

Ainett Stephens ha raccontato di aver subito il rapimento di sua madre e sua sorella, eventi dai quali non ha mai recuperato i corpi. In un’intervista, l’ex modella venezuelana ha spiegato di aver desiderato diventare giornalista d’inchiesta, ma ha scelto invece la carriera televisiva in Italia. La sua testimonianza si concentra sulla perdita e sulla difficoltà di ricostruire quei momenti.

Ainett Stephens si racconta in una lunga intervista. L'ex modella venezuelana è arrivata in Italia dove ha avuto successo in tv, anche se il suo sogno sarebbe stato fare la giornalista. Racconta poi di sua madre e sua sorella rapite, poi dell'amato figlio Christopher. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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