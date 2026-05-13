Francesca Manzini | Ho lavorato per Selvaggia poi mi ha licenziata Lucarelli replica | Mai stata assunta

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Manzini ha dichiarato di aver collaborato con Selvaggia Lucarelli circa dieci anni fa e di essere stata successivamente licenziata. Selvaggia Lucarelli ha risposto chiarendo di non aver mai assunto Manzini in passato. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e tra i media, con entrambe le parti che hanno confermato le proprie versioni dei fatti.

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Francesca Manzini rivela di aver lavorato, circa dieci anni fa, con Selvaggia Lucarelli e di essere stata licenziata. L'opinionista ha poi chiarito sui social che, in realtà, le cose sarebbero state ben diverse da come raccontato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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