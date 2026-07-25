Il presidente dell'VIII Municipio ha affermato che ci sono limiti alle licenze commerciali per proteggere l'identità dei luoghi. Ha sottolineato che la trasformazione del territorio richiede regole chiare per evitare cambiamenti troppo rapidi o invasivi. Queste dichiarazioni si riferiscono a eventuali restrizioni o modifiche nelle autorizzazioni per nuove attività commerciali, con l'obiettivo di preservare le caratteristiche distintive dell'area.

Amedeo Ciaccheri, minisindaco dell’VIII Municipio, osserva la trasformazione del territorio che amministra (è al secondo mandato) e coglie segnali preoccupanti: «Quando i luoghi migliorano anche grazie all’offerta culturale, giocoforza diventano più attrattivi: oltre a promuovere lo sviluppo economico, però, è necessario tutelare la vita dei residenti». Presidente Ciaccheri, teme che anche quartieri come Garbatella, Ostiense e San Paolo rischino la disneylandizzazione?«Sono convinto che dobbiamo mettere un freno: non possiamo ignorare il campanello d’allarme sulla trasformazione di luoghi che hanno una forte identità, ma rischiano di essere consumati dalla moltiplicazione di alcuni settori commerciali, mentre altri stanno scomparendo». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Amedeo Ciaccheri presidente dell'VIII Municipio: «Un limite alle licenze per tutelare l'identità dei luoghi»

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