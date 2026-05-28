Sicurezza urbana il presidente dell' Assise replica alle polemiche | Consulta strumento di supporto non uno schiaffo alle Forze dell’Ordine
Il presidente del Consiglio comunale di Mondragone ha dichiarato che la Consulta per la sicurezza urbana è uno strumento di supporto alle forze dell’ordine, respingendo le critiche emerse dopo la pubblicazione di un articolo del 22 maggio 2026. Ha precisato che l’iniziativa non intende ridimensionare il ruolo delle forze di polizia, ma rappresentare un aiuto collaborativo. La nota ufficiale mira a chiarire le finalità dell’ente consultivo.
Il presidente del Consiglio comunale di Mondragone, Vincenzo Corvino, interviene con una nota ufficiale per replicare alle polemiche seguite all’articolo pubblicato il 22 maggio 2026 sulla proposta di istituire una Consulta per la sicurezza urbana.“Ritengo doveroso fare chiarezza sulla natura e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Municipio Roma XV: simboli fascisti e insulti al presidente Torquati e alle forze dell’ordine su muro
Leggi anche: "Aggressioni, vicini alle forze dell’ordine"
Temi più discussi: Genova- Il SIAP incontra il Presidente del Municipio Ponente Serve modello strutturato per la sicurezza urbana; Sicurezza urbana, fari puntati sul presidente del consiglio comunale. Si accorge solo oggi dell'emergenza; 7 nuovi spazi di comunità in Bolognina; Movida, confronto in Commissione sulle nuove regole per il commercio e la vivibilità urbana.
Il Presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Corvino, risponde alle polemiche sulla proposta della Consulta per la sicurezza urbana: Fiducia totale nelle Forze dell'Ordine: La Consulta non sostituisce chi indossa una divisa, ma nasce per porsi al loro facebook
Sicurezza urbana, il presidente dell'Assise replica alle polemiche: Consulta strumento di supporto, non uno schiaffo alle Forze dell’OrdineIl presidente del Consiglio comunale di Mondragone, Vincenzo Corvino, interviene con una nota ufficiale per replicare alle polemiche seguite all’articolo pubblicato il 22 maggio 2026 sulla proposta di ... casertanews.it
Qualità dell’aria, traffico e mobilità urbana: quanto sono sostenibili le città italiane? L’11 giugno a Roma la presentazione del IX Rapporto #MobilitAria2026 di Kyoto Club e CNR-IIA. Info e iscrizioni #MobilitàSostenibile #QualitàDellAria kyotoclub.org/it/la x.com
Sicurezza urbana: la protezione delle strade di FirenzeA Piazza Dallapiccola, la temperatura sfiora i 30 gradi e la pazienza dei cittadini è già evaporata da un pezzo. Oggi, a Firenze, il diritto alla sicurezza sembra essersi impantanato in un paradosso. nove.firenze.it