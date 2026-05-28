Sicurezza urbana il presidente dell' Assise replica alle polemiche | Consulta strumento di supporto non uno schiaffo alle Forze dell’Ordine

Notizia in breve

Il presidente del Consiglio comunale di Mondragone ha dichiarato che la Consulta per la sicurezza urbana è uno strumento di supporto alle forze dell’ordine, respingendo le critiche emerse dopo la pubblicazione di un articolo del 22 maggio 2026. Ha precisato che l’iniziativa non intende ridimensionare il ruolo delle forze di polizia, ma rappresentare un aiuto collaborativo. La nota ufficiale mira a chiarire le finalità dell’ente consultivo.