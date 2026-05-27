Progetto Elisia | il portale del municipio VIII per segnalare atti di bullismo nelle scuole

Una piattaforma che permetterà a ragazze e ragazzi di segnalare, anche in forma anonima, atti di bullismo. È il progetto “Elisia” attivata dal municipio VIII per segnalare episodi di bullismo, cyberbullismo, minacce, situazioni di disagio o richieste di aiuto. E per avere informazioni sui servizi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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