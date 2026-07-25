Altro che Super El Niño 2026-27 rischia di essere mostruoso | Supererà record con un margine sconvolgente

I modelli climatici indicano che il fenomeno di El Niño in corso potrebbe superare i livelli di un Super El Niño, con un aumento record previsto tra il 2026 e il 2027. I dati mostrano che questa variante potrebbe superare i precedenti record con un margine considerevole. Non ci sono ancora dettagli sulle conseguenze, ma l'intensità prevista supera le aspettative attuali. La comunità scientifica monitora attentamente l'evoluzione di questa anomalia climatica.

I modelli climatici prevedono che il fenomeno di El Niño attualmente in corso possa essere molto più forte di un cosiddetto Super El Niño. I dati, infatti, evidenziano che tra il 2026 e il 2027 supererà i precedenti record con un "margine sconvolgente". Ecco perché si parla di un El Niño fuori scala e mostruoso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Super El Niño 2026: Why You Need a Modern Victory Garden Now

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