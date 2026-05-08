Super El Niño sempre più vicino | perché l’Italia rischia mesi di caldo estremo

Le acque del Pacifico tropicale si stanno riscaldando rapidamente, portando alla conferma che il fenomeno di Super El Niño si sta sviluppando. Gli scienziati hanno comunicato che le temperature sono in aumento a ritmi eccezionali, senza lasciare spazio a dubbi sulla sua presenza. Questo fenomeno climatico potrebbe portare a mesi di caldo estremo in Italia, con possibili effetti su temperature e condizioni meteorologiche.

Le acque del Pacifico tropicale si stanno riscaldando a ritmi eccezionali, secondo gli scienziati, non ci sono più dubbi: El Niño è tornato. E potrebbe trasformarsi in uno degli eventi climatici «più potenti mai registrati». A confermarlo sono i nuovi dati diffusi dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), ripresi dal Washington Post, secondo cui le temperature superficiali del Pacifico equatoriale centrale potrebbero «raggiungere entro la fine dell’anno valori fino a 3 gradi sopra la media stagionale». Secondo i climatologi, il 2026 potrebbe trasformarsi in un autentico Super El Niño, raggiungendo livelli paragonabili ai fenomeni record registrati nel 1877 e nel 2015.🔗 Leggi su Open.online

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Congratulazioni a Perugia per lo scudetto super meritato. Cmq sono molto orgoglioso della mia squadra per il percorso che abbiamo fatto. Bravi ragazzi ! @VolleyLube x.com