Super El Niño | in arrivo un’estate da record con ondate di calore estreme!

Un fenomeno meteorologico di forte intensità sta interessando le previsioni stagionali, con segnali di un'estate caratterizzata da temperature elevate e ondate di calore eccezionali. Le autorità meteorologiche hanno emesso allerte per le alte temperature previste in molte regioni, indicando che si potrebbero verificare record storici di caldo. Le condizioni climatiche sono in rapido cambiamento e si attendono effetti significativi durante i mesi più caldi dell’anno.

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