Altro che re pazzo | la verità su Giorgio III

Da liberoquotidiano.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le colonie americane non hanno mai ricevuto una visita reale da parte di Giorgio III. Se nel Settecento una visita di questo tipo fosse stata possibile, i leader delle colonie avrebbero compreso meglio il motivo di tale mancanza. Questa assenza è stata evidenziata come una delle caratteristiche della relazione tra il sovrano e le colonie durante quel periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«La tragedia è che le colonie americane non hanno mai ricevuto una sua visita: se una visita reale fosse stata un’impresa concepibile nel Settecento, i capi delle colonie lo avrebbero capito meglio. Forse gli americani arriveranno presto a vedere il vero Giorgio III senza i pregiudizi e le opinioni tradizionali». Parole dell'allora principe Carlo, che è discendente diretto di Giorgio III, su cui è stato scritto molto e male, perché i luoghi comuni prevalgono, e perché sappiamo quanto siano difficili da togliere le etichette affibbiate dalla storia. Nel caso di Giorgio III, più corretto parlare di storie e racconti, tanto falsi quanto infamanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

altro che re pazzo la verit224 su giorgio iii
© Liberoquotidiano.it - Altro che re pazzo: la verità su Giorgio III
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ogni venerdì, il mistero delle margherite sul ponte: la struggente storia di Silvano REPORT IN DES

Video Ogni venerdì, il mistero delle margherite sul ponte: la struggente storia di Silvano ? REPORT IN DES

Notizie e thread social correlati

Altro che pazzo isolato: Salim cercò informazioni su degli attentati jihadistiUn uomo, chiamato inquirenti El Koudri, avrebbe cercato informazioni su attentati jihadisti rivolti a civili.

“È morto Re Carlo III”: l’annuncio che ha gelato il Regno Unito (poi la verità)Nel Regno Unito si è diffusa la notizia della morte di Re Carlo III, ma in seguito si è scoperto che si trattava di un errore causato da un guasto...

Si parla di: Stephen King, i libri del re dell’horror; Mondiali, il calcio si inchina al Re Messi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web