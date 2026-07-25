Altro che re pazzo | la verità su Giorgio III

Le colonie americane non hanno mai ricevuto una visita reale da parte di Giorgio III. Se nel Settecento una visita di questo tipo fosse stata possibile, i leader delle colonie avrebbero compreso meglio il motivo di tale mancanza. Questa assenza è stata evidenziata come una delle caratteristiche della relazione tra il sovrano e le colonie durante quel periodo.

«La tragedia è che le colonie americane non hanno mai ricevuto una sua visita: se una visita reale fosse stata un’impresa concepibile nel Settecento, i capi delle colonie lo avrebbero capito meglio. Forse gli americani arriveranno presto a vedere il vero Giorgio III senza i pregiudizi e le opinioni tradizionali». Parole dell'allora principe Carlo, che è discendente diretto di Giorgio III, su cui è stato scritto molto e male, perché i luoghi comuni prevalgono, e perché sappiamo quanto siano difficili da togliere le etichette affibbiate dalla storia. Nel caso di Giorgio III, più corretto parlare di storie e racconti, tanto falsi quanto infamanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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