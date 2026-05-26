Altro che pazzo isolato | Salim cercò informazioni su degli attentati jihadisti

Notizia in breve

Un uomo, chiamato inquirenti El Koudri, avrebbe cercato informazioni su attentati jihadisti rivolti a civili. Le indagini hanno rivelato il suo interesse specifico per gli attacchi contro la popolazione civile. Nel frattempo, il sindaco di una città ha annunciato che presenterà denunce contro chi diffonde messaggi d'odio online. Non ci sono altre persone coinvolte finora.