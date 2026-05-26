Altro che pazzo isolato | Salim cercò informazioni su degli attentati jihadisti
Un uomo, chiamato inquirenti El Koudri, avrebbe cercato informazioni su attentati jihadisti rivolti a civili. Le indagini hanno rivelato il suo interesse specifico per gli attacchi contro la popolazione civile. Nel frattempo, il sindaco di una città ha annunciato che presenterà denunce contro chi diffonde messaggi d'odio online. Non ci sono altre persone coinvolte finora.
Nel telefono di Salim El Koudri c’erano le tracce digitali degli attentati d’Europa: ricerche Web, contenuti scaricati. Probabilmente si tratta di consultazioni ripetute su episodi simili a quello che lui stesso ha deciso di mettere in scena il 16 maggio a Modena, quando ha travolto sette persone in via Emilia, tranciando di netto le gambe di una donna. Dai primi accertamenti sui dispositivi del contabile di Ravarino sembra saltare fuori una sorta di immersione progressiva all’interno di una direttrice del terrore. Quasi una ricerca con finalità d’ispirazione. Gli investigatori della Digos e quelli della Squadra mobile stanno lavorando proprio su questo materiale. 🔗 Leggi su Laverita.info
The Sky People: Six Seriously Strange UFO Encounters
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Modena, El Koudri aveva cercato informazioni su altri attentati in EuropaNegli ultimi tempi, Salim El Koudri aveva condotto ricerche su attentati avvenuti in diverse città europee.
Argomenti più discussi: Modena, Gasparri chiede chiarezza: Chi è davvero El Koudri?; Je so’ pazzo… no terrorist!; In Italia resta alta l’allerta. Preso un 15enne pronto a colpire.
Silvia Sardone. . Le mail choc di Salim El Koudri non possono essere censurate o nascoste. Altro che pazzo e gesto isolato: il contesto dell’attentatore di Modena potrebbe essere di stampo estremista. facebook
C'è una corsa a difendere l'attentatore di Modena, con tutti che si affannano a dire era un pazzo isolato. Però questo scriveva mail contro i cristiani bastardi ed è arrivato lì sapendo di morire. A me sembra assurdo. Non è che abbiamo più paura di dare un n x.com