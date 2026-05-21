Nel Regno Unito si è diffusa la notizia della morte di Re Carlo III, ma in seguito si è scoperto che si trattava di un errore causato da un guasto informatico. L'incidente ha attivato il protocollo reale, portando a un annuncio che si è rivelato falso. Dopo pochi minuti, le autorità hanno chiarito che il sovrano non era deceduto e che si era trattato di un malfunzionamento tecnico. La vicenda ha suscitato scalpore e ha portato a un'indagine sull'incidente.

Un guasto informatico innesca per errore il protocollo reale e genera il falso annuncio della morte di Re Carlo III. Un semplice guasto informatico è bastato per scatenare confusione e allarme nel Regno Unito, dove una radio ha diffuso per errore la notizia della morte di Re Carlo III. In pochi minuti, un messaggio completamente falso è riuscito a simulare un evento di Stato, mostrando quanto siano delicati i sistemi di comunicazione quando si intrecciano tecnologia, protocolli d’emergenza e informazione pubblica. Un errore tecnico ha generato momenti di forte disorientamento nel Regno Unito, dopo che una radio locale ha trasmesso per alcuni minuti la notizia errata della morte del sovrano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “È morto Re Carlo III”: l’annuncio che ha gelato il Regno Unito (poi la verità)

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