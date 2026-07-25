Nel 2024, Selvaggia Lucarelli e Melissa Satta avevano già avuto un episodio di confronto pubblico prima del caso Roggero. La disputa tra le due si era verificata in passato, evidenziando un rapporto caratterizzato da tensioni precedenti. Il loro confronto attuale sul caso del gioielliere ha riportato alla luce questa relazione già segnata da divergenze.

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli e Melissa Satta si trovano su posizioni opposte. Il recente scontro sul caso del gioielliere Mario Roggero riporta sotto i riflettori un precedente attrito risalente al 2024. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Guerra tra Melissa Satta e Selvaggia Lucarelli: la giornalista mostra la chat privata e scoppia il caos! Tra personaggi pubblici e protagonisti del mondo dello spettacolo, le divergenze di opinione finiscono spesso per alimentare confronti molto accesi. Quando il dibattito nasce sui social network, ogni dichiarazione può trasformarsi rapidamente in un caso mediatico destinato a far discutere per giorni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.

© Donnapop.it - Altro che caso Roggero, Selvaggia Lucarelli e Melissa Satta si erano già scontrate in passate: cosa era successo nel 2024

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Mario Roggero, Melissa Satta lo difende: la replica di Selvaggia LucarelliMelissa Satta ha commentato il caso di un gioielliere condannato, attirando reazioni contrastanti sui social.

Leggi anche: Melissa Satta sul caso Roggero: «Paese di pagliacci, vergogna: ho vissuto una rapina e sono traumi che restano», Selvaggia Lucarelli: «Pronta per Rai 1 con Brumotti»

Temi più discussi: E chi m'ammazza? Forse Mario Roggero. La Rai manda in onda un tweet contro il gioielliere: scoppia il caso; Il gioielliere condannato, la difesa di Melissa Satta: E se fosse successo a voi? Paese di pagliacci; Melissa Satta difende Mario Roggero, si mettano nei suoi panni, Paese di pagliacci, se succedesse a voi?; Io avrei fatto come lui, mettetemi in galera: Giorgina Siviero, la signora della moda torinese difende Mario Roggero | Il video.

Caso #Roggero: è scontro totale tra #MelissaSatta e #SelvaggiaLucarelli. Dopo il botta e risposta sulla sentenza, la giornalista pubblica il DM privato e affonda: Non mi segue però non solo ha letto la mia storia ma ieri notte mi ha anche scritto in modalità pas x.com

Gossip e polemiche: il botta e risposta tra Melissa Satta e Selvaggia LucarelliMelissa Satta e Selvaggia Lucarelli si scontrano sui social per il caso Roggero. Scopri come è nato il dibattito e quali sono state le loro dichiarazioni ... notizie.it

Melissa Satta e Selvaggia Lucarelli, botta e risposta dopo il caso RoggeroMelissa Satta e Selvaggia Lucarelli sono al centro di un nuovo scontro pubblico dopo il messaggio condiviso dalla showgirl sarda in difesa di Roggero, ... bigodino.it