Melissa Satta ha commentato il caso di un gioielliere condannato, attirando reazioni contrastanti sui social. Selvaggia Lucarelli ha replicato con un commento sarcastico, contribuendo a una discussione già accesa. La questione riguarda le opinioni espresse dall’ex modella e le successive reazioni online, che hanno coinvolto anche altri utenti e opinionisti. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sul procedimento legale o sui motivi della condanna.

Le parole di Melissa Satta sul caso del gioielliere condannato dividono i social. Selvaggia Lucarelli risponde con sarcasmo, alimentando la polemica La vicenda giudiziaria diMario Roggero, il gioielliere condannatoin via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori durante una rapina avvenuta nel 2021, continua a dividere l’opinione pubblica. Dopo le reazioni del mondo politico,il caso è arrivato anche nel dibattito social, dove a intervenire è stata Melissa Satta,prendendo apertamente le difese del commerciante. Le sue parole hannoinnescato una replica, dai toni sarcastici, di Selvaggia Lucarelli,dando vita a un acceso botta e risposta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caso Mario Roggero, Melissa Satta lo difende: la replica di Selvaggia Lucarelli

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