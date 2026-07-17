Ha avuto molta eco, sui social, il lungo sfogo di ieri a firma Melissa Satta. La conduttrice tv, fidanzata con l'imprenditore bresciano Carlo Gussalli Beretta, ha preso le difese di Mario Roggero e ha raccontato un'esperienza personale analoga, vissuta anni fa con la propria famiglia. «Qualche anno fa di notte mentre stavamo dormendo,ci sono entrati i ladri in casa, ero a casa dai miei genitori - ha scritto Satta - Sono entrati nelle nostre camere, hanno portato via tutto quello che hanno trovato, hanno coperto la mia tata con un lenzuolo, hanno smantellato camera di mio figlio. Siamo stati fortunati che non ci hanno fatto del male. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Melissa Satta sul caso Roggero: «Paese di pagliacci, vergogna: ho vissuto una rapina e sono traumi che restano», Selvaggia Lucarelli: «Pronta per Rai 1 con Brumotti»

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