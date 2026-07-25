I lavori sull’alta velocità nel nodo di Firenze sono ripresi, con disagi e rallentamenti previsti su tutta la rete ferroviaria italiana. È la seconda interruzione in un mese, secondo quanto comunicato da Rete ferroviaria italiana. Le operazioni coinvolgono il traffico ferroviario tra Nord e Centro Italia, con possibili modifiche ai tempi di viaggio e deviazioni. Le autorità raccomandano di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Per la seconda volta in un mese, l'Alta Velocità divide l'Italia. Come già comunicato nelle scorse settimane da Rete ferroviaria italiana (Rfi), società di Ferrovie dello Stato, riprenderanno i lavori programmati per il nuovo Ponte al Pino a Firenze, le cui operazioni di posa bloccheranno la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte. Si tratta di un'arteria cruciale per la circolazione dei treni: quella di Firenze, infatti, collega il Nord e il Sud Italia., Dopo un primo di round di lavori eseguiti nella prima finestra di luglio, la società ferroviaria aprirà nuovamente i cantieri dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Alta Velocità, riprendono i lavori sul nodo di Firenze: previsti disagi e rallentamenti in tutta Italia

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