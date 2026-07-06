I lavori al nodo ferroviario di Firenze sono iniziati il 5 luglio e dureranno fino al 10 luglio, causando disagi ai passeggeri. Il ministro dei Trasporti ha dichiarato che i tre giorni di intervento sono necessari per rendere più moderna e veloce l’alta velocità ferroviaria. Durante il periodo di lavori, sono previsti possibili disservizi e modifiche ai servizi ferroviari nella zona.

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvin i commenta i lavori al nodo di Firenze, al via da ieri sera 5 luglio e che si protrarranno fino al 10 luglio con disagi per i passeggeri. ” Sono tre giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura”, ha detto il vicepremier in un punto stampa a Ghislarengo (Vercelli) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese. “Ogni cantiere, come questa Pedemontana – spiega Salvini – comporta ovviamente per i cittadini coinvolti qualche disagio. A cantiere ultimato, sia sulla ferrovia che sulla strada, cambia il mondo. Separare l’alta velocità dal trasporto merci, e dal trasporto regionale locale pendolare, significa fare interesse dei pendolari, e avere un’alta velocità più efficiente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

© Lapresse.it - Treni, Salvini sui lavori al nodo di Firenze: “Tre giorni di disagio per avere un’alta velocità più moderna”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treni, alta velocità Roma-Milano: fino a sei ore per lavori a FirenzeEntro l’estate del 2026, i treni ad alta velocità tra Roma e Milano potrebbero impiegare fino a sei ore per attraversare Firenze.

Alta velocità Roma-Milano, fino a sei ore di viaggio per lavori a Firenze. Giani: “Emergenza nazionale, saranno giorni di grande difficoltà””Da questa mattina, il viaggio in treno tra Roma e Milano può durare fino a sei ore a causa di lavori sulla linea principale.

Temi più discussi: Treni, Salvini: Siamo il servizio ferroviario migliore d’Europa; Treni in ritardo, Salvini al contrattacco: Abbiamo il servizio ferroviario migliore d'Europa. Ma è vero?; Il Pd: Ritardi dei treni, chi viaggia perde oltre sette anni di vita. Ma Salvini: Siamo i migliori d’Europa; Treni, dal 5 al 10 luglio stop nel nodo di Firenze: fino a sei ore per Roma-Milano (deviata sulla tirrenica).

Treni, Salvini sui lavori al nodo di Firenze: Tre giorni di disagio per avere un’alta velocità più modernaSono in corso dalle ore 23 di ieri, domenica 5 luglio e terminaranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio, i lavori di manutenzione programmata nel nodo di ... lapresse.it

Meglio tardi che mai!! Qualcosa si muove dal ministero delle infrastrutture. Dimissioni Donnarumma, Salvini costringe l’ad di Fs a lasciare dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete @Corriere x.com

Treni, iniziati i lavori di Ponte al Pino a Firenze: previsti disagi e cancellazioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Treni, iniziati i lavori di Ponte al Pino a Firenze: previsti ritardi e cancellazioni ... tg24.sky.it