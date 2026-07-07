Fino a sei ore per i treni Alta Velocità Roma-Milano | i lavori sui binari a Firenze mandano in tilt l'Italia

Fino a sei ore di ritardo sui treni Alta Velocità tra Roma e Milano sono possibili a causa dei lavori sui binari a Firenze. I treni sulla tratta tirrenica subiranno variazioni di orario e cambi di percorso, con un aumento dei tempi di viaggio fino a due ore e mezza. I disagi sono previsti fino a venerdì, interessando i viaggiatori che utilizzano questa linea.

Pesanti disagi previsti fino a venerdì per chi deve spostarsi in treno sulla tratta tirrenica. Fino a due ore e mezza in più per i treni Alta Velocità che subiscono anche modifiche di orario e cambi di tragitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perché i treni ad alta velocità non deragliano quando entrano in curva

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