All’interno di un vulcano | l’ecosistema impossibile dell’Algar do Carvão alle Azzorre
All’interno di un vulcano alle Azzorre, è stato scoperto un ecosistema vivente che si sviluppa in ambienti considerati impossibili. Le pareti umide e oscure ospitano organismi che si sono adattati a condizioni estreme, lontano dalla luce solare. La presenza di acqua e di sostanze chimiche minerali permette a varie forme di vita di sopravvivere in questa zona sotterranea. La scoperta è stata fatta durante un'escursione guidata nel sito dell’Algar do Carvão.
Nel ventre oscuro di un vulcano alle Azzorre, dove la logica vorrebbe solo roccia inerte e silenzio primordiale, la vita ha trovato il modo di prosperare. Novanta metri sotto la superficie dell’isola di Terceira, dove la luce solare filtra timidamente attraverso l’apertura di un antico camino vulcanico, si nasconde uno degli ecosistemi più straordinari del pianeta: l’Algar do Carvão. Un teatro geologico nato dal fuoco. La storia di questo luogo inizia circa 3.200 anni fa, quando il vulcano Guilherme Moniz scatenò la sua furia. Il magma, dopo aver risalito con violenza le viscere della terra, si ritirò lasciando una cicatrice verticale profonda: una camera magmatica vuota che oggi costituisce uno dei pochi camini vulcanici accessibili al mondo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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