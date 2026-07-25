All’interno di un vulcano | l’ecosistema impossibile dell’Algar do Carvão alle Azzorre

Notizia in breve

All’interno di un vulcano alle Azzorre, è stato scoperto un ecosistema vivente che si sviluppa in ambienti considerati impossibili. Le pareti umide e oscure ospitano organismi che si sono adattati a condizioni estreme, lontano dalla luce solare. La presenza di acqua e di sostanze chimiche minerali permette a varie forme di vita di sopravvivere in questa zona sotterranea. La scoperta è stata fatta durante un'escursione guidata nel sito dell’Algar do Carvão.