Recentemente, due marchi di moda hanno realizzato una campagna pubblicitaria all’interno di un vulcano attivo. La sessione fotografica si è svolta in un ambiente considerato rischioso, con la presenza di vapori e attività geotermica visibile. Un rappresentante ha commentato che, pur riducendo al minimo i pericoli, l’ambiente rimane pericoloso, ma possiede comunque un fascino naturale.

«Puoi mitigare il rischio il più possibile, ma sì, è un ambiente pericoloso, e c'è una bellezza intrinseca negli ambienti pericolosi», mi dice Chris Horsley. Il rinomato specialista di vulcani mi sta parlando dalla sua casa in Scozia, ma negli ultimi dodici anni ha scalato, è disceso e ha persino fatto snowboarding sui pendii di montagne sputafuoco. Una cosa che non aveva mai fatto dentro o sopra un vulcano fino a poco tempo fa, però? Fare il modello per uno dei più grandi marchi di abbigliamento outdoor di lusso al mondo. Horsley è uno dei volti dell'ultima campagna di Snow Goose, la linea d'avanguardia di Canada Goose guidata dal designer Haider Ackermann.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Canada Goose e Haider Ackermann hanno scattato una campagna di moda all'interno di un vulcano attivo

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