Dopo i temporali che hanno colpito il territorio nelle ultime ore, le condizioni meteorologiche si stabilizzano. È in arrivo l’Anticiclone delle Azzorre, una figura atmosferica che, negli anni Novanta, portava spesso giornate calde e soleggiate. La rimonta di questa figura atmosferica si tradurrà in un aumento delle temperature, con il clima che si manterrà stabile e soleggiato nei prossimi giorni. Le previsioni indicano un ritorno a condizioni di tempo asciutto e caldo.

Mentre i forti temporali che ci hanno interessato nelle ultime ore si sono definitivamente spostati verso Est, sul nostro Paese sta per tornare una figura sempre presente nelle estati degli anni Novanta e adesso sempre più “latitante”, il famigerato Anticiclone delle Azzorre. Ultimo fronte, poi bel tempo. Prima, però, qualche regione dovrà ancora fare i conti con un po’ di instabilità pomeridiana e serale a causa di un fronte perturbato attualmente sulla Francia. È così che su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia il meteo sarà ancora incerto e la prossima notte qualche temporale potrà spingersi anche su Toscana e Marche. Bel tempo sul resto d’Italia con cieli sereni e un clima finalmente gradevole e per nulla afoso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre: cosa accadrà alle temperature

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