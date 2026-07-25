allevamento di suini a solomeo nessun degrado ambientale

La Società Agricola del Trasimeno ha dichiarato che l’allevamento di suini a Solomeo non causa degrado ambientale. L’azienda ha risposto alle accuse sollevate in seguito a una sentenza che coinvolge anche un imprenditore locale. La società ha ricostruito i fatti, affermando che le attività svolte sono conformi alle normative e non arrecano danni all’ambiente. La questione ha suscitato un acceso dibattito pubblico sulla gestione dell’allevamento.

La Società Agricola del Trasimeno respinge le accuse e ricostruisce i fatti alla luce del dibattito suscitato dalla notizia della sentenza che ha coinvolto la loro azienda nella zona di Solomeo e l’imprenditore Brunello Cucinelli. I titolari precisano che non esiste alcuna situazione di degrado ambientale né miasmi nauseabondi in grado di turbare gli abitanti o i visitatori del borgo, ribadendo di aver sempre condotto l’ allevamento di suini nel pieno rispetto delle regole e delle migliori tecniche del settore. La vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’azienda e le società facenti capo a Cucinelli — intervenute nel procedimento per segnalare criticità ambientali e contestare la vicinanza degli allevamenti — non riguarda "disastri o abusi operativi - spiegano - ma si fonda esclusivamente su un aspetto dimensionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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