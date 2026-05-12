Tragedia a Ponzano | salvati 200 Husky in un allevamento di degrado

A Ponzano, un intervento di recupero ha portato alla salvataggio di circa 200 cani di razza Husky provenienti da un allevamento in condizioni di degrado. I volontari sono riusciti a gestire il recupero in tempi rapidi, mettendo in sicurezza gli animali e trasferendoli in strutture adeguate. Le condizioni di vita degli Husky erano caratterizzate da scarsa igiene e spazio insufficiente, con evidenti problemi legati al benessere etologico degli animali.

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? Punti chiave Come sono riusciti i volontari a gestire il recupero immediato?. Quali sono le condizioni etologiche reali in cui vivevano gli Husky?. Chi gestirà l'affidamento dei restanti 40 esemplari rimasti nell'allevamento?. Perché la Legge Brambilla è stata decisiva per questo sequestro?.? In Breve Oltre 200 cani trasferiti presso centri di accoglienza delle associazioni coinvolte.. Ulteriori 40 esemplari in attesa di spostamento immediato verso luoghi sicuri.. L'avvocato David Zanforlini ha seguito le operazioni per la Legge Brambilla.. Intervento coordinato tra Procura di Rieti, Carabinieri, Polizia Locale e Asl.. I Carabinieri, la Polizia Locale e l’Asl veterinaria di Roma hanno condotto un sequestro di oltre 200 Siberian Husky presso un allevamento situato a Ponzano Romano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Ponzano: salvati 200 Husky in un allevamento di degrado ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oltre 200 husky salvati dall’allevamento-lager, le foto del maxi sequestro a Ponzano RomanoRoma, 11 maggio 2026 – Maxi sequestro di cani in un allevamento di Ponzano Romano. Liberati i 200 Husky dell’allevamento lager di Ponzano Romano: maxi intervento dei Carabinieri ForestaliMaxi intervento dei Carabinieri Forestali a Ponzano Romano: sequestrati 200 Husky maltrattati e tenuti tra sporcizia, fame e degrado.