niente allevamento di maiali a solomeo confermata la chiusura

Notizia in breve

L’allevamento di maiali a Solomeo è stato ufficialmente chiuso. La decisione arriva dopo che il forte odore proveniente dall’impianto aveva disturbato i residenti, tra cui alcune figure note del paese. La chiusura è stata confermata dalle autorità locali, che avevano avviato un procedimento per interrompere l’attività. Il sito, fino a poco tempo fa attivo, non è più operativo.