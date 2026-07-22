Niente allevamento di maiali a Solomeo confermata la chiusura
L’allevamento di maiali a Solomeo è stato ufficialmente chiuso. La decisione arriva dopo che il forte odore proveniente dall’impianto aveva disturbato i residenti, tra cui alcune figure note del paese. La chiusura è stata confermata dalle autorità locali, che avevano avviato un procedimento per interrompere l’attività. Il sito, fino a poco tempo fa attivo, non è più operativo.
Era stato il lezzo di un allevamento di suini a turbare nel "borgo del cashmere e dell’armonia" di Solomeo il quieto vivere dei residente, compresi quelli più illustri. Ma ora il Consiglio di Stato ha messo la parola fine al contenzioso sugli allevamenti intensivi al confine tra Magione e Corciano, respingendo l’appello della Società Agricola del Trasimeno e confermando la legittimità dell’ordine di chiusura emesso dalla Regione Umbria. La vicenda, approdata a Palazzo Spada dopo la sentenza del Tar dell’Umbria, ruotava attorno alla qualificazione di due centri zootecnici formalmente scissi ma ritenuti dagli enti di controllo un’unica entità produttiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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