Sabato 25 luglio è prevista una giornata di temporali e grandine in Piemonte, con l’arrivo di una perturbazione proveniente da nord ovest. La Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla, che riguarda ampie zone della regione. La situazione porta condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intense e possibili danni localizzati. La previsione indica un peggioramento delle condizioni meteorologiche rispetto ai giorni precedenti.

L'estate porta una nuova ondata di instabilità sul Nord Italia. Una perturbazione in arrivo da nord ovest spinge la Protezione civile a diramare l'allerta meteo gialla per temporali su ampi settori del Piemonte. Il rischio riguarda la giornata di sabato 25 luglio 2026, con possibili grandinate e raffiche di vento su valli e pianure della regione.Il maltempo si sposta verso estIl maltempo che ha investito l'Italia nei giorni scorsi, con nubifragi e vento intenso, si sta lentamente allontanando verso est. La tregua, però, sarà breve e durerà poche ore. Una nuova perturbazione in arrivo da nord ovest raggiungerà a breve le regioni settentrionali del Paese. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Allerta meteo gialla in Piemonte: temporali e grandine attesi per sabato 25 luglio

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