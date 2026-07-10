Sabato 11 luglio sono previsti temporali in Veneto, con un allerta gialla valida su tutta la regione. Sono previste piogge, rovesci e temporali sparsi, alcuni anche intensi. Le condizioni meteorologiche includono raffiche di vento forti e possibili grandinate locali. La situazione è caratterizzata da instabilità atmosferica che potrebbe coinvolgere diverse aree della regione durante la giornata.

Rischio pioggia nella giornata di sabato 11 luglio instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). Il disagio fisico domenica sarà in lieve aumento su valori in prevalenza moderati, solo localmente intensi su pianura e costa. Lunedì disagio pressochè stazionario. Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, per l’intera giornata di domani sabato 11 luglio. In alcune zone del territorio, l’allerta sarà gialla anche per rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Meteo Veneto, sabato 11 luglio tornano i temporali: allerta gialla in tutta la regione per vento e grandine

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