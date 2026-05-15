Allerta meteo gialla in Campania temporali con pioggia vento grandine e fulmini sabato 16 maggio

Nella giornata di sabato 16 maggio, la regione Campania sarà interessata da condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano l'arrivo di temporali accompagnati da pioggia intensa, venti forti, grandine e fulmini. Per questo motivo, le autorità hanno diramato un'allerta meteo di livello giallo, raccomandando attenzione e precauzioni ai cittadini. Il maltempo si presenterà in diverse zone della regione, creando possibili disagi e situazioni di rischio.

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