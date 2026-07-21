Napoli a Dimaro salta l’incontro con Allegri | il tecnico influenzato evento rinviato

Tempo di lettura: < 1 minuto Salta l’atteso appuntamento tra i tifosi del Napoli e l’allenatore Massimiliano Allegri, in programma nella serata di oggi a Dimaro Folgarida. L’evento è stato infatti rinviato a causa di uno stato influenzale che ha colpito il tecnico azzurro. La comunicazione è arrivata nel tardo pomeriggio agli organizzatori, che hanno annunciato l’annullamento dell’ incontro previsto con il mister e lo staff tecnico. In un primo momento era stato reso noto soltanto che la serata sarebbe stata riprogrammata nei prossimi giorni; successivamente è stata chiarita anche la motivazione del rinvio, legata alle condizioni di salute dell’allenatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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