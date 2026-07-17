Allegri arriva a Dimaro Folgarida senza fermarsi, mentre i tifosi attendono. Il tecnico si presenta in auto e prosegue il suo percorso senza scendere, lasciando i sostenitori ad aspettarlo. Intanto, il Napoli è già arrivato e i supporter si sono radunati lungo il percorso, pronti a salutare la squadra e lo staff all’inizio del ritiro estivo. La scena si svolge davanti a un afflusso di appassionati che si sono raccolti lungo la strada.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ arrivo del Napoli a Dimaro Folgarida ha acceso subito l’entusiasmo dei tifosi azzurri, accorsi numerosi per accogliere squadra e staff all’inizio del ritiro estivo. Tra applausi, cori e richieste di selfie, non è però passato inosservato il comportamento di Massimiliano Allegri. Un video girato da un tifoso e diffuso nelle ultime ore sui social ha acceso il dibattito tra i sostenitori del Napoli. Le immagini mostrano l’arrivo del tecnico a Dimaro per l’inizio del ritiro estivo: l’allenatore azzurro raggiunge l’hotel senza fermarsi a salutare i tifosi presenti, un episodio che ha dato vita a numerosi commenti e polemiche sulle piattaforme social. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Allegri arriva a Dimaro, i tifosi lo aspettano ma lui non si ferma

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quindi in questo video di 2 anni fa confermi che la rosa del napoli è una merda, in quest’arco temporale hanno perso osimhen e kvara e aggiunto praticamente il solo mctominay se il napoli arriva quarto è un miracolo senza precedenti di allegri @RickyTrevisa x.com

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