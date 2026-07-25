allarme baby gang ma a sinistra e pure md boicottano

«Meloni criminalizza i minori». «Più galera per i minori». «La guerra del governo ai ragazzini». Sono questi i titoli comparsi ieri sulle prime pagine di alcuni giornali. A uno sguardo veloce, di chi non ha tempo per approfondire la questione, parrebbe che, per effetto delle nuove norme, da domani tutti gli adolescenti siano a rischio di libertà vigilata e prossimi all’arresto.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Allarme #babygang! Arrivati fino in #Versilia i #maranza! Ah, no? x.com

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