Scoperti diversi scooter con freni sabotati e un tubo del ciclomotore staccato, danneggiati intenzionalmente. Alcuni mezzi sono stati resi inutilizzabili, creando situazioni di rischio per i giovani che li utilizzano. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di alcuni veicoli, mentre si indaga sulle modalità dei danni e sui responsabili. Nessuna persona è ancora stata identificata.

Uno scooter con i freni manomessi, un tubo del ciclomotore staccato e altri mezzi a due ruote resi inutilizzabili e potenzialmente pericolosi per i ragazzi che li guidano. A lanciare l’allarme sulla possibile presenza di una baby gang a Mancaversa, marina di Taviano, è un genitore che, attraverso un lungo sfogo pubblicato sui social, racconta una serie di episodi che, se confermati, andrebbero ben oltre le semplici bravate o gli atti di vandalismo. Il Comune si è subito attivato chiedendo l’intensificazione dei controlli. Secondo quanto scritto dal genitore, il figlio si sarebbe accorto appena in tempo della presenza di un pezzo di carta inserito all’interno dell’impianto frenante dello scooter. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Baby gang e scooter manomessi, scatta l?allarme: «Freni sabotati»

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