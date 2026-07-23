Le indiscrezioni su Amici 26 continuano ad alimentare la curiosità del pubblico. Dopo le anticipazioni sulle nuove discipline sportive, emerge anche il nome di Alessio Sakara come possibile docente. Ecco cosa sappiamo finora, quali sono le ipotesi circolate e perché questa novità potrebbe cambiare il percorso degli allievi della scuola. Amici 26 prepara importanti novità per la prossima edizione. L’attesa per Amici 26 continua a crescere e, nelle ultime settimane, stanno emergendo diverse indiscrezioni che riguardano il futuro del talent show di Maria De Filippi. Tra le voci più discusse c’è quella relativa all’introduzione di nuove discipline sportive all’interno della scuola, una novità che potrebbe ampliare il percorso formativo degli allievi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Amici 26, Alessio Sakara professore: spunta l’ipotesi della boxe nella scuola di Maria De Filippi

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